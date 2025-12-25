Français
الأخبار

عملة: نقوش خفية في قطعة الدينارين يستحيل رؤيتها بالعين المجردة!

في كل قطعة نقدية، تخفي الخطوط الدقيقة والنقوش المتقنة حكايةً عن براعة حرفية عالية وإبداع فني لافت. فمن فكرة التصميم إلى عملية سكّ العملة، يظلّ الاهتمام بالتفاصيل عنصرًا أساسيًا من عناصر الهوية النقدية، وشهادةً على تميّز الحرفيين القائمين عليها.

وكان متحف العملة قد نشر مؤخرًا على صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي صورتين لقطعة الدينارين، تُظهران الوجه والظهر.

أما وجه القطعة، التي وضعها البنك المركزي التونسي قيد التداول بتاريخ 26 ديسمبر 2013، فيحمل نقشًا مخفيًا أدرجه مصمّمو العملة بعناية.

وعند التدقيق جيّدًا، يمكن العثور على عبارة منقوشة باللغة العربية تقول: «ميناء قرطاج البونيقي في الوسط وبحروف دقيقة على رصيف الميناء»، وهي كتابة يستحيل رؤيتها بالعين المجردة.

