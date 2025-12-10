عملية بيضاء مشتركة بالمنستير لمحاكاة حريق مركب بحوض الميناء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت ولاية المنستير صباح اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 تنظيم عملية بيضاء تطبيقية مشتركة، أشرفت عليها الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة من المصالح الصحية والأمنية والبلدية والبيئية، وذلك تحت إشراف والي الجهة السيّد عيسى موسى و بحضور المدير الجهوي للحماية المدنية.

و قد تضمّن التمرين محاكاة نشوب حريق بأحد المراكب بحوض ميناء مارينا المنستير، وتمكنت فرق التدخّل من السيطرة على الحريق في وقت وجيز، وإخماده بنجاح، إلى جانب إسعاف الجرحى ميدانياً واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية البيئة البحرية. وقد عكس التمرين سرعة الاستجابة ونجاعة التنسيق بين مختلف الهياكل المشاركة.

و وفق الجهات المنظمة، تهدف العملية إلى اختبار الجاهزية العملياتية وتعزيز آليات التدخّل السريع، إضافة إلى تقييم مستوى التنسيق بين الوحدات لضمان التعامل الأمثل مع مختلف الحالات الطارئة.

و أشاد والي المنستير بالمستوى العالي من الاحترافية الذي أظهرته وحدات الحماية المدنية وبقية المشاركين، مؤكّدًا أنّ نجاح هذه العملية يجسّد قدرة الهياكل الجهوية على حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الوقاية والاستعداد للكوارث.

و قد واكب العملية عدد من الإطارات الجهوية والمحلية، من بينهم المعتمد المكلّف بتسيير معتمدية المنستير، الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية المنستير، مدير إقليم الأمن الوطني، المديرة الجهوية للتجهيز، ممثلو الحرس البحري، ممثلو الإدارة الجهوية للصحة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات عمومية ذات صلة.

