عملية تحرّي هلال عيد الفطر ستُجرى بعد غروب شمس يوم الخميس 19 مارس 2026

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنّ عملية تحرّي هلال عيد الفطر لسنة 1447 هجري بالبلاد التونسية ستُجرى بعد غروب شمس يوم الخميس 29 رمضان 1447 هـ الموافق لـ 19 مارس 2026.

و وفقًا للحسابات الفلكية سيحدث الاقتران الفلكي بين الشمس والقمر يوم الخميس 19 مارس 2026 على الساعة 14:23.

و يأتي هذا الاقتران قبل يوم واحد من الاعتدال الربيعي الذي سيقع يوم الجمعة 20 مارس 2026 معلنًا بذلك البداية الفلكية لفصل الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

يبقى هلال العيد في سماء الأفق الغربي للبلاد التونسية بعد غروب شمس يوم الخميس 19 مارس لمدة تتراوح بين 39 و43 دقيقة إلى غاية غروبه.

بناءً على الحسابات الفلكية التي قام بها المعهد الوطني للرصد الجوي يمكن رؤية هلال العيد بعد غروب شمس يوم الخميس 19 مارس 2026 في أجزاء هامة من العالم، بما في ذلك بعض الدول العربية والإسلامية على غرار البلاد التونسية التي تُستوفى فيها كل شروط إمكانية رؤية الهلال.

و تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول إمكانية لرؤية الهلال في العالم تكون يوم الخميس 19 مارس 2026 ابتداءً من الساعة 16:26 بتوقيت تونس، وذلك انطلاقًا من غرب روسيا وتركيا و وسط شبه الجزيرة العربية وإثيوبيا، ثم يتوسع نطاق إمكانية الرؤية تدريجيًا باتجاه الغرب، مما يؤدي إلى اتساع رقعة المناطق التي يمكن فيها رؤية الهلال في العالم.

تنبيه : الجهة الرسمية الوحيدة المخوَّل لها الإعلان عن بدايات الأشهر القمرية هي ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية.

أمّا ما يصدر خارج هذا الإطار فإنه يُعدّ إعلانًا يسبب التشويش ويضرّ بسير العملية برمّتها.

