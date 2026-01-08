Français
عندما تتحول الحيوانات الأليفة إلى مصدر إزعاج في السكن: ما هي الحلول القانونية المتاحة ؟

في الإقامات السكنية التي تتقاسم فضاءات مشتركة كالمداخل والحدائق والساحات، يبقى احترام قواعد العيش المشترك شرطًا أساسيًا لضمان الاستقرار. غير أنّ بعض التصرفات المرتبطة بتربية الحيوانات الأليفة قد تتحول سريعًا إلى مصدر توتر ونزاع بين الجيران.

ورغم حرص أغلب المالكين على مراقبة حيواناتهم، فإن ترك كلاب كبيرة الحجم دون مراقبة في الحدائق المشتركة، وأحيانًا دون طوق أو رباط، قد يشكّل خطرًا حقيقيًا على سلامة السكان، وخاصة الأطفال.

كما تتسبب النباح المتكرر في إزعاج سمعي، إلى جانب الإخلال بقواعد النظافة عندما تُترك فضلات الحيوانات في الفضاءات المشتركة دون تنظيف، ما يؤدي إلى روائح كريهة وتشويه المشهد العام.

وفي تصريح لـ تونس الرقمية، أوضحت الأستاذة إيناس بن فريحة أن القانون المدني وأحكام الملكية المشتركة يفرضان احترام حقوق الجوار، مشيرة إلى أن النظام الداخلي للإقامة يمكن أن يحدد بدقة شروط تربية الحيوانات وواجبات أصحابها.

وأضافت أن الخطوة الأولى لمعالجة هذه الإشكالات تتمثل في محاولة الحل الودي. وفي حال عدم الاستجابة، يمكن تحرير محضر تنبيه لإشعار المخالف رسميًا. وإذا استمر الضرر، يحق للمتضرر الاستعانة بعدل منفذ لمعاينة الوضع، ثم التقدم بشكاية لدى وكيل الجمهورية مع المطالبة بالتعويض عن الضرر.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين الحق في تربية الحيوانات وضمان سلامة وراحة جميع السكان.

