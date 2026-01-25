Français
Anglais
العربية
الأخبار

عودة العلاقات بين موسكو و واشنطن إلى طبيعتها

عودة العلاقات بين موسكو و واشنطن إلى طبيعتها

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الأحد، إن العلاقات الروسية- الأمريكية، عادت إلى طبيعتها.

و نقلت وكالة “تاس” عن ريابكوف قوله إن : “روسيا و الولايات المتحدة أعلنتا عودة العلاقات إلى طبيعتها و عقد محادثات في موسكو و واشنطن بشأن القضايا الخلافية”.

و أشار ريابكوف إلى أنّ الجولة السابقة من المحادثات “على مستوى الخبراء”، عقدت في واشنطن.

و أضاف ريابكوف : “لا يتم الترويج لهذه المحادثات بشكل واسع، حرصا على توفير السياق المناسب لها”، مؤكدا أنه “سيتم إطلاع الجمهور على نتائجها بعد الانتهاء منها”.

و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استقبل في أوت نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا ، حيث عقد الطرفان “قمة تاريخية”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

379
أخر الأخبار

صفاقس تستبق رمضان: مدير التجارة يكشف إجراءات تأمين السوق وضبط الأسعار (فيديو)

302
الأخبار

إنذار جوي: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار رعدية بداية من السبت
283
اقتصاد وأعمال

سفيرة الهند بتونس : الهند تريد الإستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات و الإتّصال و الصناعات الصيدلانية
280
الأخبار

وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي تطلق برنامجا استثنائيا لتنظيف شواطىء بنزرت و سوسة و نابل و تونس
275
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: الارهاب اليوم يسعى للظهور حتى يعيد الإعتبار لنفسه و لكن القوات الأمنية حقّقت نجاحا مبهرا [فيديو]
275
اقتصاد وأعمال

تونس: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تقترب من 27 مليار دينار
272
الأخبار

أحكام قضائية بالسجن و الخطية في حق برهان بسيس و دليلة مصدّق
269
اقتصاد وأعمال

ميلوني تحذّر قادة أوروبا سرًا بأن الصدام مع ترامب فكرة سيئة للغاية
262
اقتصاد وأعمال

غزة : هكذا سيصرف ترامب مليارات محمد السادس و السيسي و غيرهم… بالشراكة مع مُطوّر إسرائيلي
261
الأخبار

البرازيل تتوصل لاتفاق مع أنشيلوتي لتجديد عقده حتى 2030

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى