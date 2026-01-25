عودة العلاقات بين موسكو و واشنطن إلى طبيعتها

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الأحد، إن العلاقات الروسية- الأمريكية، عادت إلى طبيعتها.
و نقلت وكالة “تاس” عن ريابكوف قوله إن : “روسيا و الولايات المتحدة أعلنتا عودة العلاقات إلى طبيعتها و عقد محادثات في موسكو و واشنطن بشأن القضايا الخلافية”.
و أشار ريابكوف إلى أنّ الجولة السابقة من المحادثات “على مستوى الخبراء”، عقدت في واشنطن.
و أضاف ريابكوف : “لا يتم الترويج لهذه المحادثات بشكل واسع، حرصا على توفير السياق المناسب لها”، مؤكدا أنه “سيتم إطلاع الجمهور على نتائجها بعد الانتهاء منها”.
و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استقبل في أوت نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا ، حيث عقد الطرفان “قمة تاريخية”.
