عودة بعثة المنتخب الوطني إلى تونس بعد الإقصاء من الكان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عاد ظهر اليوم جزء من بعثة المنتخب الوطني التونسي إلى مطار تونس قرطاج، يتقدّمهم عدد من اللاعبين المحليين وبعض أعضاء الإطار الفني، وذلك عقب الإقصاء من كأس أمم إفريقيا إثر الهزيمة أمام منتخب مالي.

و من المنتظر أن يتواصل وصول بقية عناصر البعثة خلال الساعات القادمة، حيث يُسجَّل وصول باقي الإطار الفني خلال المساء والليل.

في المقابل، غادر بعض اللاعبون المحترفون في أوروبا مقر إقامة المنتخب بالمغرب مباشرة بعد المباراة، متجهين إلى أنديتهم الأوروبية لاستئناف نشاطهم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



