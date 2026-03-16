عودة 14 تونسياً إلى البلاد بعد إجلائهم من لبنان

 

حطّ، بعد ظهر الأحد، 14 مواطناً تونسياً الرحال في مطار تونس قرطاج الدولي قادمين من العاصمة الأردنية عمّان على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية الأردنية، وذلك إثر عملية إجلاء من لبنان في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وقد جرت عملية الاستقبال بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى جانب عدد من نشطاء المجتمع المدني، وخاصة من الهلال الأحمر التونسي، فضلاً عن أفراد من عائلات العائدين.

وفي تصريح إعلامي، أفادت ممثلة وزارة الشؤون الخارجية بية عبد الباقي بأن عملية متابعة هذا الملف تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، حيث تولت الوزارة التنسيق مع المواطنين التونسيين المقيمين في لبنان الذين كانوا قد طلبوا المساعدة للعودة إلى تونس.

المصدر: وات

 

