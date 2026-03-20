عيد الفطر: اتصال هاتفي بين الرئيس قيس سعيد و عبد الفتاح السيسي

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

و اضافة المصدر ذاته بأن الرئيس قيس سعيد قدم التهنئة للرئيس المصري بمناسبة حلول عبد الفطر المبارك، معربًا عن تمنياته بأن يعيده الله على الشعبين المصري والتونسي الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات. وقد ثمن السيد الرئيس المصري هذه اللفتة الطيبة من جانب الرئيس التونسي، معربًا عن تهنئته للرئيس  قيس سعيد  وللشعب التونسي الشقيق بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ومتمنيًا لتونس الشقيقة دوام التقدم والازدهار.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيسين تناولا خلال الاتصال عددًا من التطورات الإقليمية الراهنة، حيث اتفقا على ضرورة خفض التصعيد والتوتر الحالي بالنظر لآثاره السلبية على أمن واستقرار المنطقة، فضلًا عن تداعياته الاقتصادية. كما تناول الرئيسان العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون المشترك من أجل تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التنمية والرخاء.

