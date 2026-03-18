عيد الفطر: هل عزفت العائلات عن حلويات العيد هذا العام؟ [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل هناك تراجع في اهتمام العائلات التونسية بحلويات عيد الفطر هذا العام؟

في تصريح له مع تونس الرقمية، نفى رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، هذه الفكرة. وفقًا له، ليس هناك قلة اهتمام بحلويات عيد الفطر التقليدية، بل هو مجرد تغيير طفيف في العادات.

في الواقع، باتت العديد من العائلات تختار تحضير الحلويات في المنزل بدلًا من شرائها جاهزة. وتُعتبر هذه الاتجاه الجديد وسيلة للتحكم بشكل أفضل في التكاليف، خاصة في ظل الأسعار المرتفعة على السوق.

وأشار الرياحي إلى أن هذه العادة لا تزال مترسخة في التقاليد التونسية، حيث تبقى تحضيرات حلويات العيد في المنزل لحظة مشاركة عائلية وتوريث بين الأجيال.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



