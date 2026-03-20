عيد الفطر وعيد الاستقلال: سفارة تونس ببريتوريا تغلق أبوابها وتضع رقمًا للطوارئ

بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الاستقلال وحلول عيد الفطر، تقدمت سفارة الجمهورية التونسية ببريتوريا بأحرّ التهاني إلى أفراد الجالية التونسية المقيمة بجنوب إفريقيا.

كما أعلنت أن مصالحها ستكون مغلقة يوم الجمعة 20 مارس 2026، على أن يتم استئناف العمل يوم الاثنين 23 مارس 2026.

ومن أجل ضمان استمرارية الخدمات في الحالات الاستعجالية، وضعت السفارة على ذمة المواطنين رقم طوارئ يمكن الاتصال به عند الضرورة: 0027792452971.

