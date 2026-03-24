غارات على منشأتين للطاقة في إيران ومقرّات للحرس الثوري

أعلن معهد الحرب الأمريكي اليوم الثّلاثاء 24 مارس 2026 بأنه قد تمّ استهداف الوحدة المركزية للباسيج في جنوب طهران، كما أشار إلى أن غارات إسرائيلية أمريكية استهدفت مقرات للحرس الثوري بطهران وأصفهان وتبريز وشهركرد.

وأشار معهد الحرب الأمريكي أيضاً إلى استهداف مراكز أبحاث بطهران متخصّصة في الإلكترونيات والصواريخ.

وأفادت وكالة “فارس” الإيرانية فجر اليوم بأن هجمات استهدفت بنيتين تحتيتين للطاقة في أصفهان (وسط) وخرمشهر (جنوب غرب).

وقالت “فارس” إنه “استمراراً للهجمات الإسرائيلية والأمريكية”، استُهدف مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الغاز بشارع كافح في أصفهان، ما أدى إلى أضرار في أجزاء من هاتين المنشأتين والمنازل المحيطة بهما.

وأضافت أنه في الوقت نفسه، نُشرت تقارير تفيد باستهداف خط أنابيب الغاز التابع لمحطة خرمشهر لتوليد الطاقة.

وقال محافظ خرمشهر إن مقذوفاً سقط على المنطقة المحيطة بمحطة خط أنابيب الغاز في خرمشهر، بينما لم يسفر الحادث عن أيّ إصابات.

