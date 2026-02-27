Français
غارات للاحتلال تسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين في غزة

غارات للاحتلال تسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين في غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد خمسة أشخاص على الأقل اليوم الجمعة، في غارات للاحتلال الصهيوني على القطاع.

وقال الدفاع المدني، إن خمسة أشخاص على الأقل استشهدوا بغارات صهيونية منتصف الليل، ثلاثة منهم في منطقة المسلخ جنوب غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما سجل استشهاد اثنين على الاقل وإصابة بجروح خطيرة في غارة للاحتلال على شمال مخيم البريج وسط القطاع.

واغتالت قوات الاحتلال في غزة الخميس 3 فلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ووفق الوكالة، فقد استهدف طيران الاحتلال مجموعة مواطنين قرب منتزه المحطة في حي التفاح شمال شرق غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

كما استشهد فلسطيني برصاص قوات صهيونية في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، اغتالت القوات الإسرائيلية 618 فلسطينيا في غزة، وأصابت 1663 آخرين.

