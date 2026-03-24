غار الملح: تنفيذ 5 قرارات هدم بشاطئ الميناء وسيدي علي المكي

تولت المصالح الرّقابية المشتركة بولاية بنزرت، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 5 قرارات هدم لعدد من المشارب والأسوار وبناية مقامة بصفة فوضوية، وإزالة تحوز بالملك العمومي دون وجه حق قانوني بمنطقتي شاطئ الميناء وسيدي علي المكي بغار الملح.

كما تم، وفق بلاغ صادر عن ولاية بنزرت، تحرير جانب هام من الملك العمومي بالمنطقتين من مظاهر التّحوز التي عمد أصحابها على محاولة الاستيلاء عليها.

وجددت المصالح الرقابية المشتركة دعوة المكونات المجتمعية والإعلامية لمعاضدة المجهود الرسمي الجهوي والمحلي المنجز في إطار إيقاف نزيف الاعتداء على الملكين العمومي والخاص عبر التحسيس والتوعية.

