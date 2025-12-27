“غازبروم” الروسية : هناك صعوبات أمام إمدادات الغاز في دول البلطيق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت شركة “غازبروم” الروسية اليوم السبت أن هناك صعوبات تواجه إمدادات الغاز في دول البلطيق، حيث انخفض مستوى تخزين الغاز تحت الأرض في منشأة التخزين الوحيدة بالمنطقة إلى النصف.

و أوضحت الشركة الروسية – في بيان لها أوردته وكالة أنباء “تاس” الروسية اليوم أن “الوضع في دول البلطيق بالغ الصعوبة، فقد انخفض مستوى تخزين الغاز في منشأة إنكوكالنس و هي منشأة التخزين الوحيدة في المنطقة، إلى أكثر من النصف و حتى 25 ديسمبر الجاري، انخفض مستوى التخزين فيها إلى 49.5% و خلال موسم التدفئة السابق، لم يُسجّل هذا المستوى إلا في منتصف فيفري الماضي”.

و أشارت الشركة أيضاً إلى أن مستوى التخزين في منشأة إنكوكالنس لم يتجاوز 61% مع بداية موسم سحب الغاز.

و لفتت الشركة إلى أنه “لا يزال أمامنا شهران شتويان و قد يستمر سحب الغاز في دول البلطيق خلال معظم فصل الربيع، ففي موسم السحب السابق، على سبيل المثال، استمر السحب حتى منتصف أفريل و قد يصبح نقص كمية الغاز في منشآت تخزين الغاز تحت الأرض مشكلة خطيرة لضمان إمدادات غاز موثوقة للمستهلكين خلال فترات البرد”.

