غانا: جندي جُنّد من قبل روسيا بعد أسره في أوكرانيا يُنتظر وصوله إلى أكرا

أعلن وزير الشؤون الخارجية الغاني، صامويل أوكودزيتو أبلاكوَا، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن بلاده تجري مفاوضات جارية مع أوكرانيا من أجل إعادة جندي غاني أُسر كأحد أسرى الحرب لدى كييف، عقب مشاركته في القتال ضمن صفوف الجيش الروسي.

وأشار الوزير إلى أن هذه القضية تندرج في سياق أوسع يتعلق بمشاركة شبّان غانيين آخرين في النزاع الدائر بين روسيا وأوكرانيا منذ سنة 2022.

وبحسب المعطيات التي كشف عنها وزير الشؤون الخارجية الغاني، فإن هذا المواطن الغاني، الذي لم يُكشف عن هويته، وصل إلى روسيا في شهر جويلية 2024، قبل أن «يوقّع عقدًا» للالتحاق بالجيش الروسي. وقد قاده هذا الانخراط العسكري إلى المشاركة «في الأعمال القتالية باتجاه [المدينة الأوكرانية] زابوريجيا».

كما أعلن رئيس الدبلوماسية الغانية عزمه التوجه إلى كييف «خلال الأسابيع المقبلة لمواصلة المفاوضات من أجل [تحرير]» الجندي الغاني الذي بات في وضعية أسير. وأضاف أن غانا «عارضت احتمال إدراج [هذا] المواطن ضمن أي عملية تبادل لأسرى الحرب بين أوكرانيا وروسيا».

