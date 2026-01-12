غدا إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم /كاف/، عن إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، غدا الثلاثاء في مدينة الرباط، وذلك على هامش منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في المغرب.

و أفاد الاتحاد الإفريقي في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم، بمشاركة 12 منتخبا في الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 التي ستقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا، وهي المنتخبات الأقل تصنيفا في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في حين تأهلت المنتخبات الـ 42 المتبقية مباشرة إلى دور المجموعات من التصفيات.

و تشمل المنتخبات الـ 12، كلا من: ليسوتو، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، جنوب السودان، جزيرة الموريس، تشاد، ساو تومي وبرينسيب، جيبوتي، الصومال، سيشال، وإريتريا.

و من المقرر تقسيم المنتخبات الـ 12 في الدور التمهيدي إلى تصنيفين، حيث تلتقي المنتخبات الستة الأعلى تصنيفا مع المنتخبات الستة الأقل تصنيفًا، على أن تُلعب مباراة الذهاب لكل مواجهة على أرض المنتخب الأقل تصنيفا.

و تضم منتخبات التصنيف الأول كلا من: ليسوتو، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، جنوب السودان، وجزيرة الموريس، فيما تضم منتخبات التصنيف الثاني كلا من: تشاد، ساو تومي وبرينسيب، جيبوتي، الصومال، سيشال و إريتريا.

و تتأهل المنتخبات الستة الفائزة بعد ختام الدور التمهيدي، للانضمام إلى المنتخبات الـ 42 الأعلى تصنيفا في قرعة مباريات دور المجموعات من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



