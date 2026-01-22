Français
Anglais
العربية
مجتمع

غدا ..استئناف الدروس بجميع المؤسسات التربوية والتكوينية بولاية بنزرت

غدا ..استئناف الدروس بجميع المؤسسات التربوية والتكوينية بولاية بنزرت

أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت عن استئناف الدروس بكافة المستويات التعليمية ابتداءً من يوم غد الجمعة 23 جانفي 2026، وذلك بعد تحسن الأوضاع العامة بالجهة.

ويشمل هذا القرار جميع مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، إضافة إلى المؤسسات التكوينية العامة والخاصة، كما تقرر استئناف النشاط بمحاضن ورياض الأطفال ومؤسسات تأهيل أصحاب الهمم على مستوى الولاية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على ضمان عودة السير العادي للدروس وتأمين سلامة التلاميذ والطلبة والإطارين التربوي والإداري، مع مواصلة متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

547
أخر الأخبار

استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية في ولاية باجة غدًا

350
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
344
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
333
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة
311
الأخبار

كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 
293
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى مدينة الحمامات
290
الأخبار

والي صفاقس يتفقد جاهزية المؤسسات التربوية بعد تعليق الدروس
287
الأخبار

إقرار برنامج متكامل للإحاطة بالعائلات المتضررة جراء التقلبات المناخية
286
أخر الأخبار

تونس: متى تعود الأحوال الجوية إلى الاستقرار؟
273
الأخبار

رئيس الجمهورية يقدم واجب العزاء لعائلة ضحايا الفيضانات و يُسدي تعليماته بتكثيف عمليات البحث عن البحارة المفقودين [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى