غدا ..استئناف الدروس بجميع المؤسسات التربوية والتكوينية بولاية بنزرت

أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت عن استئناف الدروس بكافة المستويات التعليمية ابتداءً من يوم غد الجمعة 23 جانفي 2026، وذلك بعد تحسن الأوضاع العامة بالجهة.

ويشمل هذا القرار جميع مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، إضافة إلى المؤسسات التكوينية العامة والخاصة، كما تقرر استئناف النشاط بمحاضن ورياض الأطفال ومؤسسات تأهيل أصحاب الهمم على مستوى الولاية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على ضمان عودة السير العادي للدروس وتأمين سلامة التلاميذ والطلبة والإطارين التربوي والإداري، مع مواصلة متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.

