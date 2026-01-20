غدا الأربعاء …تعليق الدروس بولاية بن عروس بسبب سوء الأحوال الجوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية بن عروس، اليوم الثلاثاء، تعليق الدروس في جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، بالإضافة إلى مراكز التكوين المهني، يوم غد الأربعاء 21 جانفي 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار متابعة الظروف الجوية، وتواصل هطول الأمطار بكميات هامة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بعدد من الطرقات والأنهج والساحات، الأمر الذي يشكل خطراً على سلامة التلاميذ والإطارات التربوية.

