غدا الأربعاء …تعليق الدروس بولاية بن عروس بسبب سوء الأحوال الجوية

غدا الأربعاء …تعليق الدروس بولاية بن عروس بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية بن عروس، اليوم الثلاثاء، تعليق الدروس في جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، بالإضافة إلى مراكز التكوين المهني، يوم غد الأربعاء 21 جانفي 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار متابعة الظروف الجوية، وتواصل هطول الأمطار بكميات هامة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بعدد من الطرقات والأنهج والساحات، الأمر الذي يشكل خطراً على سلامة التلاميذ والإطارات التربوية.

