غدا الأربعاء : تعليق الدروس في ولاية تونس

أعلنت ولاية تونس اليوم عن تمديد تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية و التكوينية و الجامعية، العمومية و الخاصة، يوم الأربعاء 21 جانفي 2026، بسبب استمرار عدم استقرار العوامل المناخية بالجهة.

و جاء هذا القرار بناءً على إشعارات المعهد الوطني للرصد الجوي ونشراته التحذيرية، لا سيما خريطة اليقظة، وبهدف الحد من المخاطر المحتملة على حركة التنقل وضمان سلامة التلاميذ و الطلبة و الإطارين التربوي و الإداري.

و أكدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة، بعد التشاور مع والي الجهة، أن القرار يهدف إلى حماية المواطنين و التقليل من أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن الأحوال الجوية.

و تدعو الجهات المعنية المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة و الحذر و متابعة التحديثات الرسمية لأي تطورات.

