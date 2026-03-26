غدا : البرلمان يُوجه أسئلة شفاهية إلى وزير البيئة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يعقد مجلس نواب الشعب، غدا الجمعة 27 مارس 2026، جلسة عامة تخصص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير البيئة حبيب عبيد، وذلك في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به البرلمان ومتابعته لعدد من الملفات المرتبطة بالشأن البيئي.

جلسة عامة في إطار الدور الرقابي

تندرج هذه الجلسة ضمن الآليات الرقابية المعتمدة صلب العمل البرلماني، بما يتيح للنواب مساءلة أعضاء الحكومة بشأن عدد من القضايا المطروحة، والاطلاع على التوجهات والإجراءات المعتمدة في القطاعات المعنية.

أسئلة شفاهية إلى وزير البيئة

ومن المنتظر أن يتلقى وزير البيئة حبيب عبيد خلال هذه الجلسة جملة من الأسئلة الشفاهية التي تهم ملفات بيئية مختلفة، في ظل تزايد الاهتمام بالقضايا المرتبطة بحماية المحيط، ومعالجة الإشكاليات البيئية، وتحسين جودة الحياة.

متابعة برلمانية للملفات البيئية

تعكس هذه الجلسة حرص مجلس نواب الشعب على متابعة أداء مختلف الوزارات، وخاصة في ما يتعلق بالملفات ذات الصلة المباشرة بالمواطن وبالتحديات البيئية المطروحة على المستويين المحلي والوطني.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



