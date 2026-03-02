Français
Anglais
العربية
سياسة

غدا الثلاثاء: عميد المحامين أمام البرلمان بشأن الفوترة الإلكترونية

تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بـالقاعة عدد 2.

محور الجلسة: مقترحا القانونين عدد 12 و14 لسنة 2026

وستُخصص الجلسة للاستماع إلى عميد الهيئة الوطنية للمحامين بخصوص مقترحي القانونين عدد 12 و14/2026 المتعلقين بـالفوترة الإلكترونية، في إطار مواصلة الاستماع إلى الأطراف المتداخلة في هذا الملف.

الاستماع إلى موقف هيئة المحامين

وتهدف الجلسة إلى الاطلاع على موقف الهيئة الوطنية للمحامين من المقترحين، ومناقشة ما قد يترتب عن اعتماد الفوترة الإلكترونية من انعكاسات على المسارات الإدارية والمالية ذات الصلة.

 

 

 

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

323
الأخبار

الحرس الثوري الإيراني : حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” فرّت من موقع مهامها بعد إستهدافها ب4 صواريخ كروز

315
الأخبار

الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن عن انطلاق خط جديد بين تونس و جربة
294
الأخبار

ارتفاع عدد القتلى و المصابين في القصف الإيراني على إسرائيل
263
أخر الأخبار

الحرب على إيران : ترامب يعلن وفاة الزعيم الإيراني علي خامنئي !
263
الأخبار

3 قتلى و 14 جريحا جراء إطلاق نار داخل حانة بولاية تكساس
258
الأخبار

مدرب الأولمبي الباجي : خسرنا اليوم لكن مازالت البطولة متواصلة و بإمكاننا اقتلاع العديد من النقاط [فيديو]
258
الأخبار

فيفا يترقب التصعيد بين أمريكا و إيران قبل كأس العالم 2026
246
الأخبار

سفارة تونس في الدوحة تدعو أفراد الجالية التونسية لتوخي الحيطة و الحذر
241
الأخبار

مقترح قانون لتعديل شروط منح الجنسية التونسية
238
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى : النتائج والترتيب بعد الجولة السابعة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى