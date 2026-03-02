غدا الثلاثاء: عميد المحامين أمام البرلمان بشأن الفوترة الإلكترونية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بـالقاعة عدد 2.

محور الجلسة: مقترحا القانونين عدد 12 و14 لسنة 2026

وستُخصص الجلسة للاستماع إلى عميد الهيئة الوطنية للمحامين بخصوص مقترحي القانونين عدد 12 و14/2026 المتعلقين بـالفوترة الإلكترونية، في إطار مواصلة الاستماع إلى الأطراف المتداخلة في هذا الملف.

الاستماع إلى موقف هيئة المحامين

وتهدف الجلسة إلى الاطلاع على موقف الهيئة الوطنية للمحامين من المقترحين، ومناقشة ما قد يترتب عن اعتماد الفوترة الإلكترونية من انعكاسات على المسارات الإدارية والمالية ذات الصلة.

