غدا الجمعة: وصول الدّفعة الثّانية من صفقة اقتناء 461 حافلة جديدة من الصين

تصل غدا الجمعة 27 فيفري 2026 إلى ميناء حلق الوادي، الدّفعة الثّانية من الصّفقة الدّولية المتعلّقة باقتناء 461 حافلة جديدة قادمة من الصّين.

وكانت 134 حافلة وصلت يوم 7 فيفري الجاري بعنوان الدّفعة الأولى من الصفقة.

يُشار إلى أنّ وزير النّقل رشيد العامري، قال خلال مجلس وزاري مضيق برئاسة الحكومة يوم 12 جانفي الماضي، إنّ الصّفقة والمتمثلة في 461 حافلة جديدة ستتسلمها تونس على دفعات خلال الثّلاثي الأول من السّنة الحالية.

وسيتمّ توزيع هذه الحافلات بطريقة عادلة بالجهات وفق مقاييس موضوعية وشفافة بكافة مناطق الجمهورية، سواء داخل المدن أو بينها، تراعي الحاجيات الفعلية لكلّ جهة ومبدأ الأولوية خاصة لفكّ العزلة عن عديد المناطق في البلاد والتّخفيف من معاناة المواطنين، وفق بلاغ سابق لرئاسة الحكومة.

