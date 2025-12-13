Français
مجتمع

غدا ..انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي بالمنطقة السياحية بالمهدية

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم المهدية بأنّ التيار الكهربائي سينقطع بصفة مؤقتة، وذلك في إطار أشغال الصيانة الدورية، يوم الأحد 14 ديسمبر 2025 من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى حدود الواحدة ظهرًا.

ويشمل هذا الانقطاع المنطقة السياحية بمدينة المهدية، وتحديدًا الأماكن التالية:
إقامة ديار البحر، إقامة ديار السقيفة، إقامة السلام (القنديل)، إقامة حدائق المهدية، إقامة الفاطميين، إقامة دار فرج، إقامة رياض البحر، إقامة الصرح 1، إقامة الناظور، مقهى الشيشخان، سيدي مسعود طريق البقالطة، منطقة سيدي مسعود، عمارة CNRPS، ومنطقة شيبة.

وأكدت الشركة أنّ إرجاع التيار الكهربائي سيتم دون سابق إنذار فور الانتهاء من الأشغال بالمناطق المعنية.

الأخبار

اليوم ..المنتخب الوطني التونسي يدخل في تربّص مغلق بطبرقة استعداداً للكان

