سياسة

غدا بالبرلمان: جلسة حاسمة حول زجر الاعتداء على الإطار التربوي بحضور وزارتي التربية والتعليم العالي

تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، غدا الخميس 5 مارس 2026، جلسة للنظر في مقترح قانون يتعلق بـزجر الاعتداء على الإطار التربوي.

استماع إلى وزارتي التربية والتعليم العالي

وستُخصص الجلسة للاستماع إلى:

ممثلي وزارة التربية
ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وذلك بخصوص مقترح القانون عدد 46/2025.

سياق تشريعي يهم حماية الأسرة التربوية

ويأتي هذا الاستماع في إطار مواصلة اللجنة لأشغالها حول المبادرات التشريعية ذات الصلة بـحماية الإطار التربوي، وتعزيز الضمانات القانونية الرامية إلى الحدّ من الاعتداءات داخل الفضاءات التعليمية.

 

