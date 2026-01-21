غدا : تعليق الدروس بجميع المؤسسات التعليمية بولاية بنزرت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت عن مواصلة تعليق الدروس بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، وذلك كامل يوم غد الخميس 22 جانفي 2026.

و يشمل قرار التعليق جميع مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، إلى جانب المؤسسات التكوينية، فضلاً عن محاضن ورياض الأطفال ومؤسسات تأهيل أصحاب الهمم بالجهة.

و يأتي هذا القرار في إطار الحرص على سلامة التلاميذ والطلبة والإطارين التربوي والإداري، تبعًا للظروف الاستثنائية التي تشهدها الولاية، وذلك إلى حين تحسن الأوضاع وعودة النشاط الدراسي إلى نسقه العادي.

