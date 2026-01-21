Français
غدا : تعليق الدروس بجميع المؤسسات التعليمية بولاية بنزرت

غدا : تعليق الدروس بجميع المؤسسات التعليمية بولاية بنزرت

أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت عن مواصلة تعليق الدروس بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، وذلك كامل يوم غد الخميس 22 جانفي 2026.

و يشمل قرار التعليق جميع مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، إلى جانب المؤسسات التكوينية، فضلاً عن محاضن ورياض الأطفال ومؤسسات تأهيل أصحاب الهمم بالجهة.

و يأتي هذا القرار في إطار الحرص على سلامة التلاميذ والطلبة والإطارين التربوي والإداري، تبعًا للظروف الاستثنائية التي تشهدها الولاية، وذلك إلى حين تحسن الأوضاع وعودة النشاط الدراسي إلى نسقه العادي.

