Français
Anglais
العربية
سياسة

غدا : جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الجمعة 13 مارس 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا، وذلك في إطار مواصلة أعماله الرقابية والتشريعية.

أسئلة شفاهية موجهة إلى وزير الفلاحة

ويتضمن جدول أعمال الجلسة توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، بشأن عدد من الملفات المتصلة بقطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

مواصلة الدور الرقابي للبرلمان

وتندرج هذه الجلسة في سياق الدور الرقابي الذي يضطلع به البرلمان من خلال مساءلة أعضاء الحكومة ومتابعة مدى تقدم الملفات المرتبطة بالقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الفلاحة وما يتصل به من قضايا الموارد المائية والإنتاج البحري.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

374
أخر الأخبار

في الأسبوع الثالث لشهر رمضان : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)

271
الأخبار

الكشف عن هوية المدرّب الجديد للمنتخب الوطني سيدات لكرة القدم
254
الأخبار

إيران تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026
252
الأخبار

إيواء وديع الجريء بقسم الإنعاش بعد تدهور حالته الصحية
251
الأخبار

وضعية النائب أحمد السعيداني: نواب يؤكدون ضرورة احترام أحكام الدستور والقانون في إجراءات الإيقاف
251
أخر الأخبار

كرة السلة – مرحلة التتويج : إعادة مقابلة الإفريقي – الشبيبة
251
الأخبار

في فرنسا: تحديد موعد عيد الفطر و زكاة الفطر بـ9 يورو للفرد
247
أخر الأخبار

الأهلي المصري: قبل لقاء الترجي، عقوبات مالية كبيرة ضد اللاعبين
232
الأخبار

مجلس نواب الشعب : دعوات لاحترام إجراءات رفع الحصانة
231
الأخبار

وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجمة صاروخية إيرانية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى