Français
Anglais
العربية
سياسة

غدا : جلسة عامة للنظر في مقترح تسوية ديون الفلاحين المتعثرة

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الثلاثاء 10 مارس 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00)، وذلك للنظر في مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة، وهو المقترح عدد 60 لسنة 2025.

ويأتي هذا المقترح في إطار السعي إلى معالجة الصعوبات المالية التي يواجهها عدد من الفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي، خاصة في ظل تراكم الديون البنكية وتداعيات الأوضاع الاقتصادية والمناخية على النشاط الفلاحي.

إعادة جدولة الديون وإلغاء خطايا التأخير

وينص الفصل الأول من مقترح القانون على أن تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات العاملة في القطاع الفلاحي، المصنفة لدى البنك المركزي التونسي في الصنف 4 فما فوق.

وتتم عملية التسوية عبر إعادة جدولة أصل الدين لمدة لا تتجاوز سبع سنوات، مع إقرار فترة إمهال بسنة واحدة غير قابلة للتجديد. كما ينص المقترح على طرح خطايا التأخير والاقتصار على 20 بالمائة فقط من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.

مهلة ستة أشهر لتحديد إجراءات التسوية

وبموجب هذا المقترح، تتولى البنوك العمومية تحديد طرق وإجراءات تسوية الديون الفلاحية المتعثرة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.

ويُنتظر أن يثير هذا المقترح نقاشا داخل البرلمان حول سبل دعم القطاع الفلاحي ومساعدة الفلاحين على تجاوز أزماتهم المالية، بما يساهم في الحفاظ على استمرارية الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي في تونس.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

411
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية تشرع في إعداد كراس شروط لاختيار خبراء دوليين لمرافقة مخطط إعادة هيكلتها

359
الأخبار

‏جلسة عامة : نواب الشعب يوجهون أسئلة شفاهية لوزير التجارة غداً
342
اقتصاد وأعمال

النفط الخام في ليبيا : تعزيز الإنتاج بتشغيل البئر (Z-13) بمعدل 488 برميلاً يومياً
340
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي واجب العزاء لعائلة الراحل الصادق بلعيد
337
الأخبار

مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة سيوفر حوالي 52 الف موطن شغل
325
اقتصاد وأعمال

الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي توح طرق تسوية وضعية الديون الجبائية للمطالبين بالأداء لسنة 2026
318
اقتصاد وأعمال

وزارة النقل : توسعة كبرى لمطار قرطاج و التخلي عن فكرة إنجاز مطار جديد
313
الأخبار

إصابات جراء سقوط صاروخ انشطاري إيراني في “تل أبيب”
295
الأخبار

البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر مباريات اليوم الأحد
288
أخر الأخبار

من المخارق والزلابية إلى “مخارق بقلاوة”… باجة تضيف نكهة جديدة لرمضان [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى