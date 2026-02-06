Français
الأخبار

غدا: قافلة صحية عسكرية لأهالي ساقية سيدي يوسف

في إطار تقريب الخدمات الصّحية إلى المواطنين بالمناطق الدّاخلية والنائية، وإحياءً للذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف، تنظّم وزارة الدّفاع الوطني يوم غد السّبت 07 فيفري 2026 بالمدرسة الإعدادية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، قافلة صحية عسكرية متعدّدة الاختصاصات لفائدة أهالي المنطقة.

وتوفّر القافلة التي تشرف على تنظيمها الإدارة العامة للصحة العسكرية عيادات في 13 اختصاصا طبيا، على غرار الطب العام والطب الباطني وطبّ الأطفال والنساء والتوليد وأمراض القلب والعيون والأنف والأذن والحنجرة وأمراض الغدد والأمراض الصدرية والعظام وأمراض الكلى والمسالك البولية، فضلا عن طب الأسنان والتصوير بالأشعّة، يؤمّنها 47 إطارا طبيا وشبه طبي عسكري، بمشاركة إطارات طبية وشبه طبية من الصحة العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدّفاع الوطني تنظّم بصفة دورية قوافل صحيّة عسكرية تزور العديد من المناطق الداخلية، وذلك لدعم المنظومة الصحيّة الوطنيّة وتوفير طبّ الاختصاص بهذه المناطق.

