غدا: مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة ينظم تظاهرة علمية فكرية

ينظم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف)، تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يوم غد الجمعة 6 مارس الجاري، تظاهرة علمية فكرية بمقر المركز.

وسيتم خلال هذه التظاهرة عرض نتائج دراسة بعنوان “رجال ناصروا النساء في تونس خلال قرن 1856-1956 “.

كما يتضمن البرنامج معرض تشكيلي جماعي بعنوان ” نساء خارج الإطار ” تنظمه الجمعية التونسية لعصاميي الفن التشكيلي من 6 الى غاية 26 مارس الجاري بمقر الكريديف.

