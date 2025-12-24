غدا نشر القائمة الإسمية للمتحصلين على رخصة النقل العمومي غير المنتظم “تاكسي فردي” في أريانة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن والي أريانة، الوليد صنديد، في بلاغ، أنه سيتم غدا الخميس نشر القائمة الإسمية للمتحصلين على رخصة النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة ” تاكسي فردي” و ذلك بمقر ولاية أريانة.

كما سيتم نشرها على الصفحة الرسمية للولاية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”.

يذكر أنه يوم الخميس الفارط 18 ديسمبر، نفّذ عدد من سائقي التاكسي الفردي بولاية أريانة، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للمطالبة بالإسراع في الإعلان عن القائمة النهائية لرخص التاكسي المسندة للقطاع، وذلك بعد أشهر من الانتظار.

