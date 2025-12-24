Français
Anglais
العربية
الأخبار

غدا نشر القائمة الإسمية للمتحصلين على رخصة النقل العمومي غير المنتظم “تاكسي فردي” في أريانة

غدا نشر القائمة الإسمية للمتحصلين على رخصة النقل العمومي غير المنتظم “تاكسي فردي” في أريانة

أعلن والي أريانة، الوليد صنديد، في بلاغ، أنه سيتم غدا الخميس نشر القائمة الإسمية للمتحصلين على رخصة النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة ” تاكسي فردي” و ذلك بمقر ولاية أريانة.

كما سيتم نشرها على الصفحة الرسمية للولاية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”.

يذكر أنه يوم الخميس الفارط 18 ديسمبر، نفّذ عدد من سائقي التاكسي الفردي بولاية أريانة، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للمطالبة بالإسراع في الإعلان عن القائمة النهائية لرخص التاكسي المسندة للقطاع، وذلك بعد أشهر من الانتظار.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

686
الأخبار

ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]

369
الأخبار

الأولمبي الباجي : تغييرات صلب الإطار الفني
345
اقتصاد وأعمال

أكديطال المغربية تستحوذ على 100% من رأس مال مجموعة مستشفيات توفيق التونسية
308
الأخبار

قفصة: شاشة عملاقة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا
292
الأخبار

الجزائر : ترامب يريد «رجلًا صارمًا» سفيرًا… و «صديقة» الجزائريين تغادر المشهد
290
الأخبار

المنتخب المغربي مُهدّد بخسارة أحد أبرز ركائزه في بقية مشوار “الكان”
268
الأخبار

مهمة جديدة لجمال السلامي بعد قيادة منتخب الأردني إلى نهائي كأس العرب
265
اقتصاد وأعمال

برلمان : البنك المركزي والديوانة يتمسكان بتنقيح مقترح القانون المتعلق بتسوية مُخالفات الصرف
263
أخر الأخبار

ر.م.ع الصوناد : نحن في المراحل الأخيرة لإنتداب 1600 عون وإطار [فيديو]
256
الأخبار

اطلاق خدمة جديدية لطلب بطاقة التعريف الوطنية عن بعد لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى