أخر الأخبار

غدًا الأربعاء: فتح استثنائي للجسر المتحرك ببنزرت

أفادت مصالح ميناء بنزرت–منزل بورقيبة أنه سيتم، يوم غد الأربعاء 28 جانفي 2026، إجراء فتحة استثنائية للجسر المتحرك ببنزرت، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحًا (09:00).

ويأتي هذا الإجراء بطلب من مصالح الميناء، بهدف تمكين سفينة محمّلة بمعدات لوجستية تابعة للشركة الصينية المكلّفة بإنجاز القسط الثاني والرئيسي من مشروع جسر بنزرت الجديد من الالتحاق بالميناء التجاري ببنزرت.

ومن المنتظر أن يتم إثر ذلك توجيه الحمولة مباشرة نحو حضيرة المشروع.

تعليقات

