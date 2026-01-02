Français
الأخبار

غدًا السبت: الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس في ظاهرة فلكية سنوية

غدًا السبت: الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس في ظاهرة فلكية سنوية

تشهد الكرة الأرضية يوم السبت 3 جانفي ظاهرة فلكية معروفة، حيث تبلغ أقرب مسافة بينها وبين الشمس فيما يُعرف علميًا بـنقطة الحضيض، وذلك في حدود الساعة 17:15:38 بالتوقيت العالمي.

وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك أن هذه الوضعية تتكرر مرة واحدة كل سنة خلال فصل الشتاء، حيث تكون الأرض أقرب إلى الشمس مقارنة ببقية فترات السنة، في حين تسجل أبعد مسافة خلال فصل الصيف، وتحديدًا في شهر جويلية.

وبيّن المختص أن المسافة الفاصلة بين مركز الأرض ومركز الشمس في هذه المرحلة تُقدَّر بحوالي 147 مليون كيلومتر، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لا تؤثر على درجات الحرارة، خلافًا لما قد يعتقده البعض، إذ لا يرتبط تغيّر الفصول بقرب الأرض أو بعدها عن الشمس، وإنما بميلان محور الأرض.

وأشار إلى أن اقتراب الأرض من الشمس خلال فصل الشتاء لا يترتب عنه أي ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، وأن الأمر يندرج ضمن الدورة الطبيعية لحركة الأرض حول الشمس.

وتُعدّ هذه الظاهرة مناسبة للتذكير بأهمية التوعية العلمية وتبسيط المفاهيم الفلكية لدى الرأي العام، بعيدًا عن التأويلات الخاطئة.

المصدر: وات
