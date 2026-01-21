غدًا: مواصلة تعليق الدروس بعدد من معتمديات ولاية نابل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قرّرت والية نابل، تبعًا لكميات الأمطار الهامة التي شهدتها الجهة خلال اليومين الأخيرين، مواصلة تعليق الدروس بعدد من معتمديات الولاية، وذلك حرصًا على سلامة التلاميذ والإطار التربوي وكافة المتدخلين.

ويأتي هذا القرار عقب التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، حيث تقرّر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة، إلى جانب رياض الأطفال، بمعتمديات سليمان وتاكلسة والميدة، كامل يوم الخميس 22 جانفي 2026.

في المقابل، أكدت الولاية أن الدروس ستُستأنف بصفة عادية ببقية معتمديات ولاية نابل، مع مواصلة متابعة الوضع الجوي واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق تطور الأوضاع.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



