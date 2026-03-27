غرفة تجار الدواجن : التقلبات الجوّية الأخيرة تسببت في نفوق نحو 200 ألف دجاجة 

كشف رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن، إبراهيم النفزاوي، في تصريح لـ”تونس الرقمية”، عن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الدواجن في تونس، مشيرا إلى أن الإشكال الرئيسي يعود إلى تركّز نحو 40 بالمائة من الإنتاج الوطني في ولايات الوطن القبلي.

وأوضح النفزاوي أن التقلبات الجوية الأخيرة تسببت في نفوق ما يقارب 200 ألف دجاجة، بما في ذلك أمهات بيض الفقس، وهو ما أثّر بشكل مباشر على نسق الإنتاج وأربك التزويد بالسوق.

وأضاف أن عدد المذابح القانونية في تونس يناهز 11 مذبحا، إلا أن هذه المذابح انقسمت في ظل الأزمة إلى ثلاثة أصناف: فهناك من اختار غلق أبوابه بسبب ارتفاع أسعار البيع لدى الفلاحين، والتي بلغت 8 دنانير، في حين أن سعر البيع المحدد على مستوى المذابح لا يتجاوز 7.500 مليم للكلغ.

وأشار إلى أن جزءا من المتدخلين في القطاع يعمل خارج الإطار القانوني، معتمدا أساليب بيع مشروطة، في حين تواصل نحو 4 مذابح فقط العمل وفق القانون، وتتحمل حاليا عبئا كبيرا لضمان استمرارية التزويد، وفق تعبيره.

وتعكس هذه المعطيات حجم الضغوط التي يواجهها قطاع الدواجن، بين تأثيرات المناخ، واختلال التوازنات في السوق، إلى جانب الممارسات غير القانونية التي تزيد من تعقيد الوضع.

