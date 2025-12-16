غرق مركب يقل 34 مهاجرا في سواحل اليونان من بينهم 14 مصريا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أسفر حادث غرق مركب للهجرة غير الشّرعية جنوب جزيرة كريت باليونان، عن مصرع وفقدان 27 مصرياً من الشّباب وصغار السّن، إلى جانب 5 أشخاص من جنسيات أخرى.

وفي بيان رسمي، صرّح السّفير المصري لدى اليونان، أنّ السّفارة تتابع على مدار السّاعة وبالتنسيق مع السّلطات اليونانية تداعيات الحادث الأليم، الذّي أسفر عن وفاة وفقدان عدد كبير من المواطنين المصريين.

وأضاف أنّه تمّ تحديد هوية 14 مواطناً مصرياً، وجارٍ إعادة جثمانين إلى مصر، بينما لا يزال 13 شخصاً في عداد المفقودين.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الثّلاثاء، إن مركب الهجرة غير الشّرعية انطلق من إحدى الدّول المجاورة إلى اليونان في 7 ديسمبر الحالي، وعلى متنه 34 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مواطناً مصرياً لقوا حتفهم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



