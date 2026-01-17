غرينلاند : ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ثماني دول أوروبية بينها فرنسا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صعّد دونالد ترامب الضغط على الاتحاد الأوروبي، بعدما تعهّد، يوم السبت، بفرض موجة من الرسوم الجمركية المتزايدة على ثماني دول أوروبية، من بينها فرنسا، متهماً إياها بالانخراط في «لعبة بالغة الخطورة»، وذلك إلى حين تمكّن الولايات المتحدة من شراء غرينلاند، وفقاً لرغبته المعلنة.

و عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت 17 يناير، بفرض رسوم جمركية جديدة قد تصل إلى 25% على منتجات عدد من الدول الأوروبية، «إلى حين إتمام البيع الكامل لغرينلاند».

و كتب ترامب: «اعتباراً من الأول من فيفري»، ستُفرض زيادة جمركية بنسبة 10% على السلع المرسلة إلى الولايات المتحدة من الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وفنلندا.

وأضاف محذّراً: «في الأول من يونيو 2026، سترتفع الرسوم الجمركية إلى 25%»، وستظل سارية «إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن البيع الكامل والشامل لغرينلاند».

و تابع الملياردير الجمهوري في رسالة مطوّلة: «الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وفنلندا توجّهت إلى غرينلاند لأهداف غير معروفة. (…) هذه الدول، التي تمارس هذه اللعبة الخطيرة للغاية، قد أقدمت على مخاطرة غير مقبولة».

وأوضح قائلاً: «بعد قرون، حان الوقت لكي تعيده الدنمارك — فالسلم العالمي على المحك! الصين وروسيا تريدان غرينلاند، والدنمارك لا تستطيع فعل أي شيء حيال ذلك».

«بطريقة أو بأخرى»

منذ عودته إلى السلطة قبل عام، يواصل دونالد ترامب إثارة ملف غرينلاند، وهي جزيرة شاسعة في القطب الشمالي تتبع الدنمارك، وتتمتع بأهمية استراتيجية وثروات باطنية غنية، رغم قلة عدد سكانها.

و أكد أنه سيستحوذ عليها «بطريقة أو بأخرى»، معتبراً أن مثل هذا الاستحواذ ضروري لمواجهة، بحسب رأيه، التمدد الروسي والصيني في منطقة القطب الشمالي.

و برّر الرئيس الأميركي، اليوم السبت، تهديداته معتبراً أن الدول الأوروبية «تنخرط في هذه اللعبة الخطيرة للغاية» وأنها «أقدمت على مخاطرة غير قابلة للاستمرار أو القبول».

وأضاف: «ومن ثمّ، يصبح من الضروري، من أجل حماية السلم والأمن العالميين، اتخاذ إجراءات حازمة لضمان وضع حد سريع وواضح لهذه الوضعية التي قد تنطوي على مخاطر جسيمة».

و لم يوضّح رئيس الدولة الأساس القانوني الذي ينوي الاستناد إليه لفرض هذه الرسوم الجمركية الجديدة.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل دونالد ترامب من الرسوم الجمركية ركناً أساسياً في سياسته الاقتصادية والدبلوماسية.

و كانت واشنطن والاتحاد الأوروبي قد توصّلتا، خلال الصيف الماضي، إلى اتفاق يهدف إلى خفض الزيادات الجمركية الأميركية على معظم المنتجات الأوروبية إلى 15%.

