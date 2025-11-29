غزة: إسرائيل تمنع مفوضة الاتحاد الأوروبي الحاجة لحبيب من الدخول!

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر، كشفت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة، والمفوضة بالنيابة لإدارة الأزمات، الحاجة لحبيب، أنها كانت تعتزم التوجه إلى غزة، غير أن إسرائيل رفضت طلبها.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أنها كانت تخطط لعبور الحدود للاطلاع على الوضع «على أرض الواقع»، معتبرة أن رفض إسرائيل منحها الإذن بذلك «أمر يبعث على الحزن العميق».

ومع اقتراب فصل الشتاء، أشارت لحبيب إلى أن آلاف الفلسطينيين لا يجدون مأوى ولا وسيلة للتدفئة، مستشهدة بتقارير خبراء تؤكد أن الشتاء سيكون «كارثياً».

وحثّت إسرائيل على السماح للمنظمات غير الحكومية بمواصلة نشاطها، مؤكدة ضرورة تسريع الإجراءات.

وذكّرت بأن للاتحاد الأوروبي مسؤوليات تجاه دافعي الضرائب فيما يتعلق بالمساعدات التي يقدمها، مشددة على أن هذه المساعدات يجب أن تصل إلى مستحقيها.

كما دعت غزة إلى الخروج من وضعية “البقاء على قيد الحياة” والعمل على «تحويل هذا الركام إلى منازل ومدارس»، معربة في الوقت نفسه عن شكرها لمصر على جهودها.

وفي ختام تصريحاتها، شددت لحبيب على أن الفلسطينيين يلقون مصرعهم يومياً في غزة، موضحة أنه منذ وقف إطلاق النار الأخير، فقد 347 فلسطينياً، بينهم 67 طفلاً، حياتهم. وأعربت مجدداً عن رغبتها في الوقوف على الوضع «على أرض الواقع»، معتبرة أن رفض إسرائيل لهذا الطلب «أمر يبعث على حزن عميق».

