Français
Anglais
العربية
عالمية

غزة: إسرائيل تمنع مفوضة الاتحاد الأوروبي الحاجة لحبيب من الدخول!

غزة: إسرائيل تمنع مفوضة الاتحاد الأوروبي الحاجة لحبيب من الدخول!

خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر، كشفت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة، والمفوضة بالنيابة لإدارة الأزمات، الحاجة لحبيب، أنها كانت تعتزم التوجه إلى غزة، غير أن إسرائيل رفضت طلبها.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أنها كانت تخطط لعبور الحدود للاطلاع على الوضع «على أرض الواقع»، معتبرة أن رفض إسرائيل منحها الإذن بذلك «أمر يبعث على الحزن العميق».

ومع اقتراب فصل الشتاء، أشارت لحبيب إلى أن آلاف الفلسطينيين لا يجدون مأوى ولا وسيلة للتدفئة، مستشهدة بتقارير خبراء تؤكد أن الشتاء سيكون «كارثياً».

وحثّت إسرائيل على السماح للمنظمات غير الحكومية بمواصلة نشاطها، مؤكدة ضرورة تسريع الإجراءات.

وذكّرت بأن للاتحاد الأوروبي مسؤوليات تجاه دافعي الضرائب فيما يتعلق بالمساعدات التي يقدمها، مشددة على أن هذه المساعدات يجب أن تصل إلى مستحقيها.

كما دعت غزة إلى الخروج من وضعية “البقاء على قيد الحياة” والعمل على «تحويل هذا الركام إلى منازل ومدارس»، معربة في الوقت نفسه عن شكرها لمصر على جهودها.

وفي ختام تصريحاتها، شددت لحبيب على أن الفلسطينيين يلقون مصرعهم يومياً في غزة، موضحة أنه منذ وقف إطلاق النار الأخير، فقد 347 فلسطينياً، بينهم 67 طفلاً، حياتهم. وأعربت مجدداً عن رغبتها في الوقوف على الوضع «على أرض الواقع»، معتبرة أن رفض إسرائيل لهذا الطلب «أمر يبعث على حزن عميق».

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

394
اقتصاد وأعمال

وزارة المالية: 655,5 مليون دينار فائض ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2025

309
الأخبار

إسرائيل : انتهى زمن الحرب لصرف الأنظار… و رئيس الأركان يصرّ على أن يدفع الجميع ثمن جرائمهم
293
أخر الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بباجة تضع واقيات جديدة لتعزيز راحة المسافرين
263
أخر الأخبار

هل ستنتقل ملكية الأراضي الدولية الفلاحية للشركات الأهلية؟ وزير التشغيل يحسم الجدل (فيديو)
263
الأخبار

عادل الهنتاتي: تواصل موجة البرد خلال الاسبوع القادم و إمكانية نزول الثلوج لتكون في حدود 12 صم بالمرتفعات [فيديو]
262
اقتصاد وأعمال

التحذير المقلق للبنك المركزي الأوروبي تكشفه «فرانس تي في» : احتفظوا بقدر كافٍ من المال نقدًا في المنزل…
252
أخر الأخبار

فصل توريد سيّارة لكلّ عائلة في قانون مالية 2026: عضو لجنة المالية بالبرلمان يكشف التفاصيل (فيديو)
245
الأخبار

المغرب : بعد صلوات من أجل الجيش الإسرائيلي… جدل جديد إلى جانب 17 دولة
242
أخر الأخبار

ونيس يعلّق على الانقلاب في غينيا بيساو: “الفقر و ضعف الموارد و عدم التشبع بمفهوم الدولة المدنية هي سبب ما يحدث بهذه الدّول” [فيديو]
242
أخر الأخبار

تونس: محكمة الاستئناف تُبرّئ ثلاثة متهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى