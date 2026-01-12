غزة: الأونروا تحذّر من كارثة إنسانية بعد منع دخول 6 آلاف شاحنة مساعدات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ظل استمرار وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، ما يزال السكان يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة الدمار الواسع ونقص المساعدات الأساسية.

وأكد الناطق الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، عدنان أبو حسنة، في تصريحات لقناتي العربية والحدث، اليوم الاثنين 12 جانفي 2026، أن الوكالة مُنعت من إدخال نحو 6000 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح أبو حسنة أن “إسرائيل تمنع دخول 6000 شاحنة تقف على أبواب غزة، تحمل مواد غذائية تكفي سكان القطاع لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى خيام وأغطية قادرة على تلبية احتياجات نحو مليون وثلاثمئة ألف فلسطيني”، محذرًا من تداعيات خطيرة لهذا الحصار على الوضع الإنساني.

كما نبّه إلى أن قرار إيقاف عمل 37 مؤسسة دولية في القطاع ستكون له انعكاسات كارثية على منظومة الإغاثة، معتبرًا أن ما تقوم به إسرائيل يمثل استهدافًا مباشرًا للعمل الإنساني تحت ذرائع وصفها بغير المقبولة.

وشدّد المتحدث باسم الأونروا على أن الاتهامات الإسرائيلية الموجهة للوكالة تفتقر إلى أي دليل، مؤكدًا أن تل أبيب لم تثبت حتى الآن وجود اختراق للوكالة أو عدم التزامها بقوانين وأنظمة الأمم المتحدة.

وأشار أبو حسنة إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لم يشهد تحسنًا حقيقيًا، رغم تسجيل تحسن طفيف في دخول المواد الغذائية مقارنة بالفترة التي سبقت وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، مؤكدا أن حجم الاحتياجات ما يزال يفوق بكثير حجم المساعدات التي يُسمح بدخولها.

