غزة تفقد صوتها: ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين والعاملين في الإعلام إلى أكثر من 226 منذ اندلاع الحرب

أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الفلسطينية للصحفيين أنّ عدد الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي الذين قضوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان تجاوز 226 شهيدًا، في حصيلة هي الأعلى عالميًا في تاريخ استهداف الصحافة خلال نزاع مسلح. كما أُصيب عشرات آخرون، فيما لا يزال عدد من الصحفيين في عداد المفقودين.

وأكدت المنظمتان أن ما يجري يشكّل استهدافًا ممنهجًا لحرية الصحافة ومحاولة لإسكات الرواية الفلسطينية عبر القضاء على من ينقلون الحقيقة من الميدان. ودعتا إلى تحقيق دولي عاجل لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم ولحماية ما تبقى من الطواقم الإعلامية العاملة وسط ظروف إنسانية كارثية.

وأشار الاتحاد الدولي للصحفيين إلى أن استمرار الهجمات على الصحفيين يجعل غزة “أخطر مكان في العالم لممارسة العمل الصحفي”، مؤكداً ضرورة توفير آليات حماية دولية مستقلة لوسائل الإعلام والعاملين فيها.

