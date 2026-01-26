Français
Anglais
العربية
الأخبار

غزة: جيلٌ كامل مهدّد بالضياع… 600 ألف طفل محرومون من التعليم منذ عامين

غزة: جيلٌ كامل مهدّد بالضياع… 600 ألف طفل محرومون من التعليم منذ عامين

حذّر المفوّض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، من التدهور الخطير والمتواصل في واقع التعليم داخل غزة، مؤكّدًا أنّ مستقبل جيلٍ كامل بات على المحك.

وفي تدوينة نشرها، على منصة “إكس”، أفاد لازاريني بأن أكثر من 600 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم النظامي منذ أكثر من عامين، في واحدة من أخطر الأزمات التعليمية التي يشهدها القطاع منذ عقود.

وأوضح المسؤول الأممي أنّ هؤلاء الأطفال يعيشون وسط الأنقاض وتحت وطأة صدمات نفسية عميقة، محرومين من المدرسة التي تمثّل، إلى جانب دورها التعليمي، فضاءً للحماية والاستقرار والدعم النفسي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

383
الأخبار

رفع علم إسرائيل على الحدود المغربية الجزائرية يثير موجة من الإستنكار

358
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة علمية حول البحث العلمي والحوكمة البيئية [فيديو]
326
الأخبار

بنزرت : تدشين ثلاثة مراكب صيد عصرية بميناء جرزونة
320
الأخبار

نجاح أمني كبير : تونس تشيد بيقظة و شجاعة قواتها المسلحة و الأمنية
317
أخر الأخبار

تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين بجزيرة قوريا (فيديو)
314
الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس تكتفي بالتعادل أمام المغرب
305
الأخبار

المنستير : قرار بهدم بنايتين آيلتين للسقوط بعد تضررهما جرّاء الأمطار الأخيرة
297
الأخبار

مشروع محطة استشفائية جديدة بحامة الجريد باستثمار يناهز 7 ملايين دينار
285
أخر الأخبار

نابل: حملة نظافة واسعة اليوم لرفع مخلفات الفيضانات الأخيرة
278
الأخبار

كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى