غزة: جيلٌ كامل مهدّد بالضياع… 600 ألف طفل محرومون من التعليم منذ عامين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حذّر المفوّض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، من التدهور الخطير والمتواصل في واقع التعليم داخل غزة، مؤكّدًا أنّ مستقبل جيلٍ كامل بات على المحك.

وفي تدوينة نشرها، على منصة “إكس”، أفاد لازاريني بأن أكثر من 600 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم النظامي منذ أكثر من عامين، في واحدة من أخطر الأزمات التعليمية التي يشهدها القطاع منذ عقود.

وأوضح المسؤول الأممي أنّ هؤلاء الأطفال يعيشون وسط الأنقاض وتحت وطأة صدمات نفسية عميقة، محرومين من المدرسة التي تمثّل، إلى جانب دورها التعليمي، فضاءً للحماية والاستقرار والدعم النفسي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



