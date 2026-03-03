Français
الأخبار

غزة: حصيلة الضحايا تتجاوز 72 ألف قتيل والأزمة الإنسانية تتفاقم

يتواصل ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وسط تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية والصحية.

ووفق مصادر طبية محلية، بلغ العدد الإجمالي للقتلى 72,096 شخصًا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 171,791 مصابًا منذ بداية العمليات العسكرية. وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، استقبلت مستشفيات القطاع حالة وفاة إضافية وسبعة جرحى جدد، في وقت تؤكد فيه الطواقم الطبية استمرار التحديات الميدانية ونقص الإمكانيات.

وتشير المعطيات إلى أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض أو في مناطق يصعب الوصول إليها بسبب حجم الدمار واتساع رقعة المناطق المتضررة، ما يعقّد عمليات الإنقاذ والإغاثة.

