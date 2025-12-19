Français
غزة: حصيلة بشرية ثقيلة تتجاوز 70 ألف شهيد منذ بداية العدوان

تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة مع تسجيل ارتفاع جديد في عدد الضحايا، حيث أفادت مصادر طبية محلية بأن حصيلة العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 بلغت 70 ألفًا و669 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 171 ألفًا و165 جريحًا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوضع الإنساني لا يزال بالغ الخطورة، إذ ما تزال أعداد كبيرة من الضحايا عالقة تحت الأنقاض، في ظل صعوبات جسيمة تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إليهم بسبب الدمار الواسع ونقص الإمكانيات.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، استقبلت مستشفيات القطاع شهيدًا واحدًا و13 مصابًا، ما يؤكد استمرار سقوط الضحايا رغم الإعلان عن فترات تهدئة محدودة.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر حيّز التنفيذ، سُجّل سقوط 395 شهيدًا و1,088 جريحًا إضافيًا، إلى جانب انتشال 634 جثمانًا من تحت الأنقاض في مناطق مختلفة من القطاع.

وتعكس هذه الأرقام حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية.

