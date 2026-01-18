غزة : فرنسا ترسل نحو 400 طن من المساعدات الغذائية لمكافحة سوء تغذية الأطفال

أمام اتساع حجم الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، أعلنت فرنسا عن إيصال نحو 400 طن من المساعدات الغذائية، موجهة بالأساس إلى الأطفال الصغار الذين يعانون من سوء التغذية.

و تهدف هذه العملية، التي كشفت عنها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتاريخ 18 جانفي 2026، إلى تحسين الوضع الصحي لأكثر من 42 ألف طفل غزّي تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين، وهم من الفئات الأشد هشاشة في ظل الظروف الراهنة.

و تتكوّن المساعدات التي جرى إيصالها من مكملات غذائية من نوع «نوتريست» (Nutriset)، المعروفة بفعاليتها في علاج حالات سوء التغذية الحاد لدى الرضّع والأطفال الصغار. ووفق البيان الرسمي، تتميز هذه المبادرة الاستثنائية سواء بحجمها أو بنموذج التعاون الذي أتاح تنفيذها، والذي جمع بين الدولة الفرنسية وشركة متخصصة و**الأمم المتحدة**.

و سيتولى برنامج الأغذية العالمي عملية توزيع هذه المساعدات ميدانياً، باعتباره أحد الفاعلين الرئيسيين في مجال الإغاثة الإنسانية في المنطقة. وقد أشادت السلطات الفرنسية بتعاون مختلف الأطراف المعنية، مؤكدة أن هذا التنسيق الوثيق يظل عاملاً أساسياً للاستجابة الفاعلة لحالة الطوارئ الإنسانية في غزة.

و تندرج هذه العملية ضمن التزام إنساني أوسع لفرنسا، متواصل دون انقطاع منذ 7 أكتوبر 2023. فمنذ ذلك التاريخ، ساهمت باريس في إيصال أكثر من 1300 طن من الشحنات الإنسانية لفائدة السكان المدنيين الفلسطينيين، عبر الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الشريكة، إضافة إلى مساهمات عينية مباشرة.

كما شددت فرنسا، في بيانها، على الطابع العاجل لضمان نفاذ إنساني كامل ودون عوائق. ودعت إسرائيل إلى رفع جميع العراقيل التي تعيق عمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بما يتيح لها مواصلة مهامها بشكل مستقل ومحايد ومتواصل في كامل أراضي قطاع غزة. وأكدت باريس في هذا السياق ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والالتزامات المترتبة عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.

و من خلال هذه الشحنة الجديدة من المساعدات، تسعى فرنسا إلى تجديد تأكيد دورها كشريك إنساني فاعل، وإبراز إرادتها في الإسهام العملي في حماية السكان المدنيين، في ظل وضع إنساني لا يزال بالغ الخطورة في غزة ويستدعي تعبئة دولية أوسع.