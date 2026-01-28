Français
Anglais
العربية
الأخبار

غزة: مقتل ما لا يقلّ عن 234 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام منذ اندلاع الحرب

غزة: مقتل ما لا يقلّ عن 234 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام منذ اندلاع الحرب

أفادت تقارير مهنية بأن ما لا يقلّ عن 234 صحفيًا وعاملًا في قطاع الإعلام الفلسطيني قُتلوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، إضافة إلى إصابة عدد آخر وفقدان بعضهم، في ظل استمرار القصف والعمليات العسكرية.

وأدانت كل من الاتحاد الدولي للصحفيين و نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدّة عمليات القتل والاستهداف المتواصل للصحفيين، معتبرتَين أن ما يحدث يُمثّل واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ العمل الصحفي.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين إلى فتح تحقيق دولي فوري ومستقل في ظروف مقتل الصحفيين، مشدّدًا على أن العاملين في الإعلام يُصنّفون كمدنيين تحميهم قواعد القانون الدولي الإنساني.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

458
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

367
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
330
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
323
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
311
الأخبار

تصنيف شنغهاي للجامعات 2025 : جامعة صفاقس الأولى وطنيا
295
الأخبار

في مشهد صادم: هذا ما عثر عليه عمال النظافة في بالوعات تصريف مياه الأمطار بالعاصمة ! (صور)
284
أخر الأخبار

جندوبة: انقطاع طريق على مستوى وادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه
281
الأخبار

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس
276
الأخبار

الجزائر : رئاسة الجمهورية تُقنّن رسميًا 10 مقترحات لتعديل الدستور
270
الأخبار

ولاية صفاقس: تحديد سقف منحة تحسين السكن ب 7000 دينار يقع صرفها على أقساط وهذه شروط الانتفاع بها

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى