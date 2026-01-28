غزة: مقتل ما لا يقلّ عن 234 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام منذ اندلاع الحرب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت تقارير مهنية بأن ما لا يقلّ عن 234 صحفيًا وعاملًا في قطاع الإعلام الفلسطيني قُتلوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، إضافة إلى إصابة عدد آخر وفقدان بعضهم، في ظل استمرار القصف والعمليات العسكرية.

وأدانت كل من الاتحاد الدولي للصحفيين و نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدّة عمليات القتل والاستهداف المتواصل للصحفيين، معتبرتَين أن ما يحدث يُمثّل واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ العمل الصحفي.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين إلى فتح تحقيق دولي فوري ومستقل في ظروف مقتل الصحفيين، مشدّدًا على أن العاملين في الإعلام يُصنّفون كمدنيين تحميهم قواعد القانون الدولي الإنساني.

