Français
Anglais
العربية
الأخبار

غزة: وفاة مريضين إلى ثلاثة مرضى سرطان يوميًا

غزة: وفاة مريضين إلى ثلاثة مرضى سرطان يوميًا

بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة السرطان يوم الأربعاء، تتفاقم معاناة مرضى السرطان في قطاع غزة، حيث يواجه الآلاف منهم تدهورًا حادًا في أوضاعهم الصحية، وآلامًا شديدة غير مُعالجة، في ظل النقص الحاد في الأدوية وإغلاق المعابر.

ورغم إعادة فتح طريق رفح بشكل محدود هذا الأسبوع، ما تزال أغلب المعابر مغلقة، مما يعيق عمليات الإجلاء الطبي المنتظم ويمنع دخول العلاجات الضرورية لمرضى السرطان والمسكنات الأساسية. وتعاني المستشفيات من ضغط هائل وعجز كبير في الإمكانيات.

يقول منير أبو فول، وهو مريض سرطان يرقد في أكبر مستشفيات غزة:
“نحن نموت. كل يوم يتوفى مريضان إلى ثلاثة مرضى في هذا المستشفى”

ويحذر الأطباء من كارثة إنسانية صامتة في القطاع، حيث تتحول الأمراض المزمنة إلى أحكام موت بسبب غياب العلاج والرعاية الصحية، وسط مناشدات عاجلة للمجتمع الدولي للتدخل وضمان حق المرضى في العلاج والحياة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

669
أخر الأخبار

بقلم: الدكتور معز بن علي: من أجل صحة عالمية حقيقية

359
الأخبار

والي باجة يتفقد أشغال صيانة معلم الكنيسة و يعاين وضعية أنهج المدينة العتيقة
356
الأخبار

كمّيات الأمطار المُسجّلة خلال الـ24 ساعة الماضية
351
الأخبار

رئيسة الحكومة و نظيرها الجزائري يشرفان اليوم على موكب إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف
350
الأخبار

تونس-باردو في 7 دقائق بعد تعويض التقاطعات بأنفاق و جسور
326
الأخبار

رئيسة الحكومة تلتقي الوزير الأول الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لأحداث ساقية سيدي يوسف (فيديو)
322
الأخبار

رسمي : ماهر الكنزاري يغادر الترجي
308
الأخبار

وصول الجرّار البحري الخامس “مكتريس” إلى ميناء بنزرت التجاري
302
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة
292
الأخبار

زغوان : الهلال الأحمر ينظم عملية توزيع 200 قفة رمضان بمعتمدية الزريبة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى