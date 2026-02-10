غزة: وفاة مريضين إلى ثلاثة مرضى سرطان يوميًا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة السرطان يوم الأربعاء، تتفاقم معاناة مرضى السرطان في قطاع غزة، حيث يواجه الآلاف منهم تدهورًا حادًا في أوضاعهم الصحية، وآلامًا شديدة غير مُعالجة، في ظل النقص الحاد في الأدوية وإغلاق المعابر.

ورغم إعادة فتح طريق رفح بشكل محدود هذا الأسبوع، ما تزال أغلب المعابر مغلقة، مما يعيق عمليات الإجلاء الطبي المنتظم ويمنع دخول العلاجات الضرورية لمرضى السرطان والمسكنات الأساسية. وتعاني المستشفيات من ضغط هائل وعجز كبير في الإمكانيات.

يقول منير أبو فول، وهو مريض سرطان يرقد في أكبر مستشفيات غزة:

“نحن نموت. كل يوم يتوفى مريضان إلى ثلاثة مرضى في هذا المستشفى”

ويحذر الأطباء من كارثة إنسانية صامتة في القطاع، حيث تتحول الأمراض المزمنة إلى أحكام موت بسبب غياب العلاج والرعاية الصحية، وسط مناشدات عاجلة للمجتمع الدولي للتدخل وضمان حق المرضى في العلاج والحياة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



