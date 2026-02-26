غلق محوّل الخروج في اتجاه مدينة هرقلة ودعوة مستعملي الطّريق إلى الحذر والتّخفيض من السّرعة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار أشغال صيانة وتجديد الأسقف الحديدية بمحوّل هرقلة، تقرر غلق محوّل الخروج في اتجاه مدينة هرڨلة اليوم الخميس وغدا الجمعة وذلك من السابعة صباحا إلى الثالثة بعد الظهر.

ووفق شركة تونس للطرقات السيارة، فإنه بإمكان القاصدين مدينة هرقلة اعتماد محوّل سيدي بوعلي ومحوّل حمام سوسة

كما دعــت مستعملي الطريق السيارة إلى التخفيض من السرعة واحترام التشوير الوقتي وتوخي الحذر عند الاقتراب من منطقة الأشغال.

