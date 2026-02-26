Français
غلق محوّل الخروج في اتجاه مدينة هرقلة ودعوة مستعملي الطّريق إلى الحذر والتّخفيض من السّرعة

غلق محوّل الخروج في اتجاه مدينة هرقلة ودعوة مستعملي الطّريق إلى الحذر والتّخفيض من السرعة

في إطار أشغال صيانة وتجديد الأسقف الحديدية بمحوّل هرقلة، تقرر غلق محوّل الخروج في اتجاه مدينة هرڨلة اليوم الخميس وغدا الجمعة وذلك من السابعة صباحا إلى الثالثة بعد الظهر.

ووفق شركة تونس للطرقات السيارة، فإنه بإمكان القاصدين مدينة هرقلة اعتماد محوّل سيدي بوعلي ومحوّل حمام سوسة

كما دعــت مستعملي الطريق السيارة إلى التخفيض من السرعة واحترام التشوير الوقتي وتوخي الحذر عند الاقتراب من منطقة الأشغال.

