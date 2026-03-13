الأخبار

غوارديولا أفضل مدرب بالدوري الإنقليزي خلال شهر فيفري

أعلنت رابطة الدوري الإنقليزي الممتاز فوز بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لجائزة أفضل مدرب في شهر فيفري لموسم 2026/25 بالبروميارليغ.

و نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الدوري الإنقليزي فوز الإسباني بيب غوارديولا بجائزة الأفضل.

و رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنقليزي خلف آرسنال المتصدر.

و يتصدر الإسباني بيب غوارديولا قائمة أعلى المدربين إنفاقًا في تاريخ الدوري الإنقليزي الممتاز، بعدما تجاوز إجمالي إنفاقه حاجز 2.03 مليار يورو مع مانشستر سيتي، ليؤكد حجم الدعم المالي الذي حظي به منذ توليه المهمة ، مقابل نجاحات محلية و قارّية بارزة.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

306
أخر الأخبار

نقص كبير على مستوى اللحوم الحمراء… منور الصغير يقدّم استراتيجية اتحاد الفلاحة لإعادة بناء القطيع الوطني [فيديو]

283
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم – المنتخب : نعيم السليتي يعتزل اللعب الدولي
271
الأخبار

عمادة المهندسين تقترح إصلاحا شاملا لقطاع زيت الزيتون: تشغيل، تعليب وتثمين
269
الأخبار

تضرّر ما لا يقل عن 17 موقعاً أمريكياً في الشرق الأوسط خلال الحرب على إيران
259
تونس

كيف سيكون طقس اليوم الخميس؟
248
الأخبار

محمد علي النفطي: تونس جاهزة لكافة السيناريوهات في حال مزيد تطوّر الاوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط
242
الأخبار

إنطلاق أولى رحلات الحافلات الدولية المباشرة بين تونس والجزائر
232
أخر الأخبار

بداية من الثانية ظهرا: صرف حوالات أصحاب البطاقة الاجتماعية عبر الـDAB
229
الأخبار

ضباب محليا كثيف الليلة وصباح غد الجمعة يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية
225
أخر الأخبار

حالة الطقس مساء الخميس

