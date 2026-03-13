غوارديولا أفضل مدرب بالدوري الإنقليزي خلال شهر فيفري

أعلنت رابطة الدوري الإنقليزي الممتاز فوز بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لجائزة أفضل مدرب في شهر فيفري لموسم 2026/25 بالبروميارليغ.

و نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الدوري الإنقليزي فوز الإسباني بيب غوارديولا بجائزة الأفضل.

و رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنقليزي خلف آرسنال المتصدر.

و يتصدر الإسباني بيب غوارديولا قائمة أعلى المدربين إنفاقًا في تاريخ الدوري الإنقليزي الممتاز، بعدما تجاوز إجمالي إنفاقه حاجز 2.03 مليار يورو مع مانشستر سيتي، ليؤكد حجم الدعم المالي الذي حظي به منذ توليه المهمة ، مقابل نجاحات محلية و قارّية بارزة.

