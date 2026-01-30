غوارديولا يتضامن مجدّدا مع الشعب الفلسطيني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شارك الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنقليزي، في حفل خيري أقيم في إقليم كتالونيا، بقصر سانت جوردي و ذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

و يُعد المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، نتيجة الاعتداءات الوحشية من الكيان الصهيوني.

و خلال كلمته الافتتاحية للحفل و هو يرتدي الكوفية الفلسطينية ، قال غوارديولا : السلام عليكم، خلال العامين الماضيين، عندما أشاهد طفلًا على وسائل التواصل الاجتماعي يسأل عن والدته التي قد تكون تحت الأنقاض، أتساءل في ماذا يفكر؟

و أضاف : أتخيل أنه يطلب منا المساعدة، بينما نحن لم نفعل ذلك حتى الآن. لقد تركناهم وحدهم و مهملين، في حين أن الأقوياء في منازلهم، مشيرًا إلى أن القنابل تهدف لإسكات الناس و أنّ لكل صوت دور في إحياء ذكرى عقود من حرمان الشعب الفلسطيني من الحرية.

و اختتم غوارديولا حديثه قائلًا : أقولها بوضوح للجميع، أنا في صف المظلوم، لذلك أنا في صف فلسطين، مؤكدًا دعمه للقضية الفلسطينية و مساندته للشعب الفلسطيني.

