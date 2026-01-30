Français
Anglais
العربية
الأخبار

غوارديولا يتضامن مجدّدا مع الشعب الفلسطيني

غوارديولا يتضامن مجددا مع الشعب الفلسطيني

شارك الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنقليزي، في حفل خيري أقيم في إقليم كتالونيا، بقصر سانت جوردي و ذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

و يُعد المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، نتيجة الاعتداءات الوحشية من الكيان الصهيوني.

و خلال كلمته الافتتاحية للحفل و هو يرتدي الكوفية الفلسطينية ، قال غوارديولا : السلام عليكم، خلال العامين الماضيين، عندما أشاهد طفلًا على وسائل التواصل الاجتماعي يسأل عن والدته التي قد تكون تحت الأنقاض، أتساءل في ماذا يفكر؟

و أضاف : أتخيل أنه يطلب منا المساعدة، بينما نحن لم نفعل ذلك حتى الآن. لقد تركناهم وحدهم و مهملين، في حين أن الأقوياء في منازلهم، مشيرًا إلى أن القنابل تهدف لإسكات الناس و أنّ لكل صوت دور في إحياء ذكرى عقود من حرمان الشعب الفلسطيني من الحرية.

و اختتم غوارديولا حديثه قائلًا : أقولها بوضوح للجميع، أنا في صف المظلوم، لذلك أنا في صف فلسطين، مؤكدًا دعمه للقضية الفلسطينية و مساندته للشعب الفلسطيني.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

388
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

379
الأخبار

تنقيح المرسوم 54: هل تكون رئاسة فوزي الدعاس للجنة التشريع العام نقطة تحوّل؟ (فيديو)
349
اقتصاد وأعمال

36 دينارًا السعر الحقيقي لقارورة الغاز دون دعم وقريباً قوارير غاز جديدة مُوجّهة للصناعيين وسيارات التاكسي
300
أخر الأخبار

ولاية سوسة تحذّر المواطنين من رياح قوية وتدعو إلى توخي الحذر
296
اقتصاد وأعمال

بمشاركة 61 عارضًا… تونس تسجّل حضورًا لافتًا في معرض معرض الخليج للأغذية بدبي
286
الأخبار

وزارة الدفاع الوطني تحذّر من التواجد بالمنطقة الحدوديّة العازلة دون ترخيص
280
الأخبار

الاعتداء على الصحفيين و المعلقين بمنصة الصحافة في مركّب الهادي النيفر بباردو
268
أخر الأخبار

بولبابة سالم: “ترامب يمارس أعلى درجات التوحش في علاقة بالملف الإيراني و لكنه لا يريد التورّط في حرب طويلة” [فيديو]
262
أخر الأخبار

الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف
258
الأخبار

الإتحاد المنستيري يحتج على مردود طاقم تحكيم مباراته أمام الأولمبي الباجي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى