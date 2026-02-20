غوارديولا يعلن جاهزية هالاند للمشاركة في مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي ، جاهزية هالاند للمشاركة في مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد المحدد لها التاسعة مساء السبت بملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنقليزي الممتاز.

و عن سباق التتويج بلقب الدوري الإنقليزي بين مانشستر سيتي و أرسنال، قال بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد ، “لم أتحدث عن ذلك مع لاعبي فريقي و لو لثانية واحدة أمس و قبل أمس، كان الحديث يدور فقط حول نيوكاسل و نيوكاسل و نيوكاسل، لم أتحدث عن جدول الترتيب و لم أتحدث عن مركزنا، لا يهمني ذلك على الإطلاق هناك 12 مباراة متبقية”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



