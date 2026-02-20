غوارديولا يعلن جاهزية هالاند للمشاركة في مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

أعلن بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي ، جاهزية هالاند للمشاركة في مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد المحدد لها التاسعة مساء السبت بملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنقليزي الممتاز.
و عن سباق التتويج بلقب الدوري الإنقليزي بين مانشستر سيتي و أرسنال، قال بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن مباراة مان سيتي ضد نيوكاسل يونايتد ، “لم أتحدث عن ذلك مع لاعبي فريقي و لو لثانية واحدة أمس و قبل أمس، كان الحديث يدور فقط حول نيوكاسل و نيوكاسل و نيوكاسل، لم أتحدث عن جدول الترتيب و لم أتحدث عن مركزنا، لا يهمني ذلك على الإطلاق هناك 12 مباراة متبقية”.
