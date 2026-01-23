غوارديولا يكشف عن هوية أفضل فريق كرة قدم في العالم حاليًا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد الإسباني بيب غوارديولا ، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قوّة فريقه و رغبتهم في العودة إلى الأداء القوي خلال مواجهة وولفرهامبتون، مشددًا في الوقت نفسه على أن أرسنال هو أفضل فريق كرة قدم في العالم حاليًا.

و قال غوارديولا فى المؤتمر الصحفي قبل المباراة، “لدي فريق استثنائي، ومجموعة رائعة من اللاعبين و نحن جميعًا متكاتفون، نحن فريق كرة قدم رائع حقًا، و لا أشك في ذلك، في الوقت الحالي أرسنال هو الأفضل، أما نحن فنسعى للتحسن أكثر لنعطي أنفسنا فرصة و نقترب منهم”.

و عن الهزيمة الأخيرة أمام بودو جليمت النرويجي ومسألة اعتذار هالاند للجماهير، أضاف المدرب الإسباني، “ليس عليه الاعتذار، المهم أن يبذل قصارى جهده، وهو يحاول ذلك. عندما لا يفوز الفريق، لا يتعلق الأمر بلاعب واحد، بل بالجميع، اعتذر لنفسك و قدّم كل ما لديك من أجل الجماهير”.

كما أشاد جوارديولا بقادة الفريق، مشيرًا إلى دورهم الكبير في دعم النادي واتخاذ القرارات: “بيرناردو، دياز، رودري وهالاند استثنائيون بكل معنى الكلمة، قريبون من النادي ولديهم القدرة على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الجميع”.

و عن الأداء الحالي لبعض اللاعبين، أشار المدرب إلى أن “اللعب الجيد أو السيئ لا يعتمد فقط على رودري، فهو كان مصابًا لمدة 11 شهرًا و يحتاج إلى وقت للتعافي، لذا يجب منحه الصبر و الدعم”.

و ختم غوارديولا : “تحقيق 13 نقطة فقط في دوري الأبطال أمر سيء، لكن هناك ثمانية فرق حققت نفس النقاط، أحدها من أفضل الفرق في العالم. بالنسبة لهم جيد، أما بالنسبة لنا فهو كارثة لأن معاييرنا عالية جدًا ، مانشستر سيتي نادٍ نموذجي لدرجة أننا لا نستطيع خسارة المباريات، لكن الواقع الحالي يتطلب تغيير الوضع و الفوز غدًا و ضد غلطة سراي”.

